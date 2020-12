Le programme alimentaire mondial (PAM) a lancé un appel de fonds de 204 millions dollars pour soutenir 4 millions de personnes en Zimbabwe, rapportent des médias locaux.

La situation alimentaire du Zimbabwe reste préoccupante ,entre le coronavirus et la crise financière, de nombreux ménages ont été fragilisés. Pour cela, Le PAM a lancé un appel pour lever 204 millions dollars afin d’assister 4 millions d’individus. L’enveloppe permettra précisément d’apporter une assistance alimentaire urgente et minimale à 3,5 millions individus dans les zones rurales et à 500 000 urbains sur les 6 prochains mois.

Alors que le pays fait face à une récession économique depuis deux ans qui a fragilisé de nombreux ménages, le PAM souligne que le coronavirus a encore aggravé cette situation et dégradé la sécurité alimentaire du pays. Selon les estimations du PAM, le Zimbabwe a consacré 458 millions dollars pour ses importations alimentaires sur les 9 premiers mois de 2020, soit plus du triple de la valeur enregistrée un an plus tôt à la même période.