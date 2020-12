L'autorité météorologique chinoise a émis, dimanche, une alerte jaune à une vague de froid, alors qu'un fort front froid affectera la région autonome ouïghoure du Xinjiang dans le nord-ouest du pays, rapporte l'agence Chine nouvelles.

De dimanche à mardi matin, les températures devraient baisser de 6 à 10 degrés dans certaines parties du Xinjiang, du Gansu, du Ningxia, du Shaanxi et de la Mongolie intérieure, ainsi que dans plusieurs régions du nord et du nord-est de la Chine, selon le Centre météorologique. Les parties centrales et occidentales de la région autonome de Mongolie intérieure verront le mercure perdre jusqu'à 14 degrés. Le centre a conseillé aux habitants de prendre des précautions face au froid et aux vents violents. La Chine dispose d'un système d'alerte météorologique à quatre couleurs, le rouge représentant le niveau le plus élevé, suivi par l'orange, le jaune et le bleu.