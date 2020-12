Les premières chutes de neige, qui ont atteint samedi entre 3 et 15 cm d'épaisseur dans plusieurs communes montagneuses de la wilaya de Jijel, ont provoqué la fermeture "temporaire" de quelques axes routiers, notamment dans les communes de Ouled Rabah, Selma Benziada et Erraguene Souissi, ont indiqué les services de la direction des travaux publics.

La même source a fait savoir que la poudreuse a atteint 15 cm dans quelques communes, soulignant que les chasse-neige des services des travaux publics de la daïra de Ziama Mansouria sont intervenus sur la RN 137, reliant Ziama Mansouria et Erraguene Souissi, pour rouvrir le tronçon reliant Bir Ghazala et El Rakiz.

Les mêmes services sont également intervenus pour une opération de déneigement sur la RN 137 en vue de rouvrir le tronçon reliant la commune de Selma Benziada et la zone d'El-Garn dans la même collectivité locale, a-t-on ajouté.

Le cumul de la neige a entrainé un ralentissement du trafic routier à travers plusieurs routes menant à la commune de Boucif Ouled Askeur, entre autres le chemin de wilaya (CW) 135 reliant cette coll ectivité locale à celle de Bouraoui Belhadef.

Dans la commune de Ouled Rabah, la circulation routière a été interrompue au niveau de plusieurs chemins communaux, notamment ceux reliant cette collectivité locale aux localités de "Tamkhart" et "Tafartas", la route reliant la zone de "Boutouil" et la commune de Sidi Maarouf, ainsi que la route reliant le chef-lieu de commune à plusieurs villages, ont signalé les services de la commune d’Ouled Rabah.