Le chemin de fer interurbain Pékin-Xiongan a été mis en service dimanche, reliant la capitale chinoise à la Nouvelle Zone de Xiongan, "ville du futur" du pays.

A 10h18, le train à grande vitesse Fuxing C2702 a quitté la nouvelle gare de Xiongan à destination de Pékin, marquant l'inauguration de l'exploitation de la ligne et de l'utilisation de la gare de Xiongan, premier grand projet d'infrastructure achevé dans la nouvelle zone.

La durée du trajet entre la Gare de l'Ouest de Pékin et la Nouvelle Zone de Xiongan a été réduite d'une heure et demie à environ 50 minutes.

Il ne faut que 19 minutes pour se rendre à Xiongan depuis l'Aéroport international Daxing de Pékin. Sur les 91 km de ligne ferroviaire nouvellement construite, la section entre l'aéroport de Daxing et Xiongan a été mise en service dimanche, avec une vitesse de conception de 350 km/h.

Le tronçon entre la Gare de l'Ouest de Pékin et l'aéroport de Daxing a été inauguré en septembre 2019. La Nouvelle Zone de Xiongan, située à environ 100 km au sud-ouest de Pékin, vise à devenir un modèle national de développement de haute qualité et un nouveau moteur po ur le système économique moderne.

La nouvelle zone couvre les districts de Rongcheng, d'Anxin et de Xiongxian, ainsi que les environs.