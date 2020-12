Le champ pétrolifère de Changqing, le plus grand champ de pétrole et de gaz de Chine, a produit plus de 60 millions de tonnes d'équivalent pétrole en pétrole brut et gaz naturel jusqu'à présent cette année, soit un niveau record.

Situé dans le bassin d'Erdos (nord-ouest de la Chine), le champ pétrolifère avait produit 24,5 millions de tonnes de pétrole brut et 44,5 milliards de mètres cubes de gaz naturel (l'équivalent d'environ 35,5 millions de tonnes de pétrole brut) dimanche à 10h00, selon le centre de production du champ pétrolifère.

Il est devenu le premier champ de pétrole en Chine à dépasser la barre des 60 millions de tonnes de production annuelle de pétrole et de gaz, un jalon dans l'histoire énergétique de la Chine.

Le champ pétrolifère de Changqing, avec ses 50 ans d'histoire, a joué un rôle important dans la sauvegarde de la sécurité énergétique du pays, fournissant du gaz à plus de 50 villes dans le nord et le nord-ouest de la Chine, y compris la capitale, Pékin.

Ses zones de production de pétrole et de gaz couvrent les provinces du Shaanxi, du Gansu et du Shanxi, ainsi que la région autonome Hu i du Ningxia et la région autonome de Mongolie intérieure.