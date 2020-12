L'Académie chinoise des sciences (ACS) a annoncé vendredi la création du tout premier centre de recherche de la Chine visant à aider le pays à atteindre l'objectif de la neutralité carbone. Le centre a été inauguré jeudi au sein de l'Institut de physique atmosphérique de l'ACS, lequel travaille sur la neutralité carbone depuis des années. Selon, le directeur de l'institut, Cao Junji, les chercheurs du centre auront pour mission de faire l'estimation des caractéristiques des budgets carbone de la Chine et du monde en 2030 et 2060 et ils pourront ainsi planifier la voie optimale vers la neutralité carbone. Ce centre aura également pour mission d'évaluer les options possibles en matière d'ingénierie écologique et les approches scientifiques pour transformer la structure énergétique. La Chine a annoncé qu'elle s'efforcera d'atteindre le pic d'émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et de parvenir à la neutralité carbone avant 2060.