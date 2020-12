Selon un communiqué rapporté, jeudi, par des sources médiatiques sahraouies et rendu public à l’occasion du 15e anniversaire de leur disparition, le Comité affirme que le classement sans suite de la plainte introduite par les familles contre la Marine et la Gendarmerie marocaines, fait de la Justice marocaine un complice.

En ce sens que cette dernière a procédé à l’enregistré de la plainte contre X, au lieu de l’enregistrer contre les autorités militaires, contrairement aux souhaits exprimés par les familles dans les déclarations faites lors du dépôt de la plainte, lit-t-on dans le communiqué.

"Devant le refus et la connivence de l’appareil judiciaire marocain et face à la violence institutionnelle à laq uelle se livre l’Etat d’occupation à l’encontre des familles des disparus, le Comité réaffirme son attachement à faire valoir le droit des familles à déposer plainte devant les différents tribunaux et instances judiciaires compétentes", précise-t-on dans le communiqué.

Les familles soulignent, toutefois, que l’Etat d’occupation marocain doit assumer sa responsabilité pour le crime perpétré à l’encontre de leurs enfants et dévoiler le lieu où ils se trouvent, ainsi que les lieux de tous les Sahraouis victimes de disparition forcée depuis l’invasion marocaine du Sahara occidental en 1975.

Et de réaffirmer la poursuite de leur lutte pour connaître le sort de tous les disparus au Sahara occidental, ainsi que leur estime pour toutes les personnes solidaires avec leur lutte.

De même qu’elles réitèrent leur appel à la Communauté internationale, en vue de mettre un terme à son silence face aux graves violations des droits de l’Homme perpétrées par le régime marocain contre les civils sahraouis dans les territoires occupés et à œuvrer à assurer l’existence d’un mécanisme international indépendant en vue de surveiller et protéger ces droits.

Dans leur message à l'occasion du 15e anniversaire de leur enlèvement, les mères des kidnappés ont appelé les membres du Conseil de sécurité de l'ONU à interve nir auprès des autorités marocaines, afin de faire la lumière sur le sort de leurs enfants.

Elles ont en outre regretté l’absence d'une réaction de la part de la communauté internationale, notamment les organisations de défense des droits de l’homme, face à la disparition de leurs enfants depuis 15 ans. "Alors que le monde célèbre le nouvel an, les familles des kidnappés sahraouis reçoivent le 15è anniversaire de leur enlèvement comme un horrible souvenir car nous rappelant le cauchemar de la disparition de nos enfants en 2005, lequel a coïncidé avec le soulèvement pour l'indépendance qui a éclaté dans diverses villes du Sahara occidental, soumis à l'occupation marocaine", a ajouté le message. En décembre 2005, rappelle-t-on, quinze jeunes sahraouis avaient été portés disparus aux côtes sahraouies.