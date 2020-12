Les activités culturelles en Algérie ayant été suspendues en 2020 dans le sillage des mesures de confinement décidées pour endiguer la propagation de l’épidémie de nouveau coronavirus (Covid-19), Internet s’est imposé au monde de la culture dans notre pays comme un espace d’expression alternatif permettant de maintenir une vie culturelle virtuelle.

Plusieurs événements culturels et festivals nationaux et internationaux ont ainsi dû être annulés : les festivals nationaux et internationaux de théâtre, le Salon international du livre d'Alger, le Festival international du cinéma d’Alger et le Festival culturel international de musique symphonique d'Alger, pour ne citer qu’eux.

Face à cette situation inédite pour le monde de la culture, des établissements, des associations et des artistes soucieux de maintenir un minimum de vie culturelle, fut-elle virtuelle, se sont tournés vers Internet, profitant du confinement à domicile des citoyens pour leur proposer de découvrir en ligne de chez eux des œuvres artistiques et culturelles.