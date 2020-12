Les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage de la Covid-19, décidées par le Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) au profit des habitants des zones enclavées, se poursuivent dans la 2ème Région militaire (RM), indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"En exécution des instructions du Haut Commandement de l’Armée Nationale Populaire relatives au soutien au système sanitaire national, et en vue de prêter aide et assistance aux citoyens résidant dans les zones reculées et leur prodiguer les soins médicaux nécessaires, les équipes médicales des services de santé militaire de la 2ème RM ont poursuivi, hier jeudi 24 décembre 2020, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage du virus Covid-19", précise la même source.

Sont concernées par ces campagnes les zones de Douar Slatna, Kedadra, El Faydh et Ouled Abderrahmane dans la commune de Sidi Ali, Wilaya de Mostaganem, ainsi que les localités de Sidi Ziane, Béni Aata et Ouled Belkacem dans la Wilaya de Mascara, est-il ajouté.

Cette compagne est menée "en continu à travers les territoires des six RM, en mobilisant des équipes médicales et paramédicales dotées de tous les moyens matériels et logistiques nécessaires", souligne-t-on. Entamée novembre dernier, cette opération avait ciblé, la semaine écoulée, les habitants des zones les plus reculées dans la 3ème RM et d'autres régions militaires, à savoir ceux de Rosfa Taïba, Oued Lakhdar, Boutbika et Tabelbala (w. Béchar), Gar Djebilet (w. Tindouf) et Bouda et Tsabit (w. Adrar).

Les équipes médicales militaires mobilisées sont dotées du matériel et moyens nécessaires dont des ambulances, des tests de diagnostic de la covid-19, et des vaccins contre la grippe saisonnière, sous la supervision d'une équipe médicale composée de médecins et d'infirmiers militaires et civils, et d'équipes de la Protection civile, avait précisé le MDN.