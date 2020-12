Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani, a annoncé, jeudi à Alger, que son département va soumettre "bientôt" aux autorités compétentes un projet d'une nouvelle loi sur les forêts "en définissant les modalités" de leur exploitation à travers un cahier des charges.

Répondant à une question orale lors d'une séance plénière du Conseil de la nation, M. Hemdani a appelé "à l'ouverture de l'investissement" dans le domaine des forêts afin de créer de la richesse et donner l'occasion aux investisseurs de faire de la forêt un espace économique".

Le ministre de l'Agriculture a affirmé que son département accorde une grande importance au secteur des forêts citant comme exemple les forêts de M'sila, de Boutlilis et de La Vierge dans la localité de Misserghine (W. d'Oran) qui sont classées "forêts protégées" que le ministère "tâche de conserver à travers différents projets lancés".

Quant à l'aménagement de la forêt de Canastel (Oran), évoqué par Abdelhak Kazi Tani, sénateur d'Oran (RND) lors de sa question, M. Hemdani a expliqué que les travaux d'aménagement au niveau de cette forêt "ont été arrêtés suite aux contestations et aux plaintes des citoyens et de la société civile". Il a précisé que la gestion de cet espace de loisir a été confié à une entreprise relevant de la wilaya.

Le ministre a ajouté que les services de la wilaya d'Oran ont publié des avis d'investissement pour les quatre (04) forêts de loisirs que compte son territoire, indiquant que ces avis ont été infructueux et seront republiés. Concernant les derniers feux de forêts qui ont touché 10 wilayas du pays en mois de novembre dernier, M. Hemdani a communiqué le chiffre de 2400 hectares (ha) qui ont été ravagés par les flammes, avec plus de 60 à 70% de cette superficie située dans la seule wilaya de Tipaza.

A ce propos, il a annoncé avoir signé pour débloquer les indemnisations des victimes des incendies de forêts, avant le 15 décembre, une opération qui est en cours, a-t-il mentionné, et ce, conformément aux directives du Premier ministre Abdelaziz Djerad.

Un taux de 50% du foncier agricole non exploité

Répondant à la question du sénateur d'Adrar, Boudjemaa Zeffane (FLN), relative à la régularisation de la situation de 75 projets d'investissement dans sa wilaya qui sont en instance, le ministre de l'Agriculture s'est engagé à "diligenter une commissi on technique centrale" au niveau de la wilaya d'Adrar afin "d'assainir définitivement cette situation". M. Hemdani a fait savoir que l'étude des dossiers d'exploitation du foncier agricole de l'Etat réservé à l'investissement et leur validation se fait au niveau de la "commission de wilaya", à l'exception des dossiers dont la superficie dépasse les 100 ha qui sont transférés au niveau du ministère pour un avis technique.

Depuis plus d'une année, aucun dossier n'a été transmis aux services concernés du ministère, a-t-il souligné. A propos de la situation des projets d'investissement transmis au ministère, il a fait état de 107 dossiers traités en 2019 et 2020 et qui ont été transmis aux services de la wilaya d'Adrar, afin de les étudier et lever les réserves le cas échéant, a détaillé M. Hemdani.

Il a précisé en outre que des instructions ont été données au wali d'Adrar pour l'application de la loi afin de récupérer le foncier agricole non exploité et qui servira à l'investissement. Avançant que 50% du foncier agricole dans toutes les wilayas n'est pas exploité, M. Hemdani a déclaré veiller à la récupération de ces terres, en annonçant que dans la wilaya d'Adrar 102.000 ha ont été récupérés et qui profitaient à 170 bénéficiaires.

Le ministre a évoqué, par ailleurs, la création d'un office qui se chargera de tous les projets et investissements, particulièrement dans les régions du sud, qu'il qualifiera de "guichet unique".