L'ES Sétif tentera de reprendre les commandes de la Ligue 1 de football en accueillant le Paradou AC, alors que l'USM Alger, dos au mur, n'aura plus droit à l'erreur dans le derby algérois face au NA Husseïn-Dey, à l'occasion de la 6e journée prévue dimanche.

Cette journée sera tronquée de deux rencontres, JS Saoura - MC Alger et CR Belouizdad - CS Constantine, reportées à une date ultérieure en raison de l'engagement des deux clubs algérois au 2e tour préliminaire (aller) de la Ligue des champions d'Afrique.

L'ES Sétif (2e, 10 pts), dont la rencontre du 2e tour préliminaire (aller) de la Coupe de la Confédération africaine prévue initialement mercredi à N'djamena face aux Tchadiens de Renaissance FC a été annulée, partira favori dans son antre du 8-Mai-1945 devant le PAC (5e, 7 pts), auteur de son premier succès de la saison lors de la précédente journée à domicile face au CA Bordj Bou Arréridj (3-2).

Une victoire permettrait à l'Entente de reprendre provisoirement son fauteuil de leader.

Le PAC, quant à lui, abordera ce rendez-vous avec l'intention de confirmer son réveil.

L' AS Aïn M'lila, surprise de ce début de saison (4e, 8 pts), bénéficiera de la faveur des pronostics face au CABBA (18e, 2 pts), dont un éventuel autre faux-pas pourrait être fatal pour l'entraîneur Billel Dziri.

De son côté, le MC Oran (5e, 7 pts), qui reste sur un match nul en déplacement face à l'USM Bel-Abbès (1-1), enchaînera avec un troisième derby de l'Ouest de rang, à l'occasion de la réception du RC Relizane (10e, 6 pts), battu à domicile par le MC Alger (0-1).

Sans la moindre défaite depuis le début du championnat, le MCO devra se méfier d'une équipe de Relizane qui compte effectuer le court déplacement avec l'objectif de se racheter et éviter un autre revers.

A Alger, l'USMA (18e, 2 pts), auteur d'une entame de saison catastrophique, devra impérativement relever la tête pour éviter de s'enliser davantage dans la crise, en recevant le NAHD (15e, 3 pts).

Le nouvel entraîneur de l'USMA Thierry Froger, qui a raté ses débuts en concédant deux défaites de rang, est appelé à remobiliser ses troupes pour éviter une autre désillusion face à une équipe du Nasria avide de rachat, quelques jours après la défaite essuyée dans le derby face au CRB (0-2).

Pour sa part, la JS Kabylie (12e, 5 pts), auteur de deux succès consécutifs, toutes compétitions confondues, effectuera un déplacement périlleux au Sud du pays pour défier l'US Biskra (5e, 7 pts), invaincue depuis le début de l'exercice.

Le stade Akid-Lotfi de Tlemcen abritera le duel des promus entre le WAT et la JSM Skikda, qui occupent conjointement la 15e position avec 3 points chacun.

Sèchement battus à la maison par l'ASO Chlef (1-4), les Skikdis seront appelés à réagir.

Enfin, le NC Magra (13e, 4 pts) abordera son rendez-vous à domicile face à l'Olympique Médéa (13e, 4 pts) avec l'objectif de se réhabiliter avec ses supporters, après deux revers de rang, alors que l'ASO (5e, 7 pts), menée à la baguette par le meilleur buteur du championnat Kaddour Beldjilali (5 buts), sera favorite à la maison face à la lanterne rouge USMBA (2 pts).