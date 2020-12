Le CR Belouizdad, qualifié aux dépens des Libyens d'Al-Nasr Benghazi grâce à une double victoire (2-0), aura à cœur de préserver sa série d'invincibilité, toutes compétitions confondues.

"Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend.

Nous devons réaliser une large victoire pour pouvoir aborder la seconde manche en toute sérénité.

La reprogrammation du match nous a quelque peu perturbés, nous devons remobiliser les troupes pour permettre aux joueurs de rester concentrés.

Le match s'annonce difficile, à nous d'être à la hauteur", a indiqué l'entraîneur-adjoint du Chabab Karim Bakhti.

Prévu initialement mercredi dernier, cette rencontre a été reprogrammée par la CAF sur demande du club kényan, ce dernier a justifié sa dema nde par les difficultés rencontrées à trouver un vol pour l’Algérie en raison de la fermeture de l'espace aérien liée à la pandémie de Covid-19.

Gor Mahia, 14e au classement de la "Premier league" kényane (3 pts) après deux matchs disputés, traverse une situation financière difficile, qui a incité certains joueurs à vouloir boycotter cette rencontre.

Sur le plan de l'effectif, le CRB sera privé notamment des services de l'attaquant Khaled Bousseliou, du défenseur Chouaïb Keddad, et probablement du capitaine Chamseddine Nessakh tous blessés.

Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral tunisien conduit par Sadek Salmi, assisté de ses deux compatriotes Khalil Housni et Aymen Ismaïl.

MCA - CSS : comme on se retrouve

Contrairement au CRB, le MC Alger a hérité d'un adversaire plus coriace : le CS Sfax, qui reste sur une large victoire à domicile en championnat face au Club Africain (3-0), ce qui lui a permis d'occuper le fauteuil de leader, conjointement avec le Stade tunisien et l'ES Tunis (7 points).

Le Mouloudia, qui a éliminé facilement les Béninois des Buffles du Borgou (aller : 1-1, retour : 5-1), devra sortir le grand jeu pour se rassurer lors de cette première manche, face à un club tunisien qui comprend dans son effectif deux jo ueurs algériens : Zakaria Mansouri (ex-MC Oran) et Sabri Cheraïtia (ex-Paradou AC). Les deux clubs vont se retrouver, trois ans après leur dernière double confrontation en 2017, comptant pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération (CAF).

Lors du match aller, le MCA s'était imposé (2-1), avant de s'incliner lourdement au match retour (4-0).

Outre le forfait certain du milieu de terrain Miloud Rebiaï, le MCA devrait également se passer des services du défenseur Abderrahmane Hachoud et de l'attaquant Abdelhak Abdelhafid, blessés.

Invaincu jusque-là en championnat, le MCA a des atouts à faire valoir, en comptant notamment sur les services du 2e meilleur buteur du championnat Samy Frioui, auteur de 4 réalisations depuis le début de la saison.

Le secteur offensif du Mouloudia, véritable maillon fort avec 13 buts marqués en six matchs, toutes compétitions confondues, sera face à un véritable test révélateur contre la 2e meilleure défense du championnat tunisien (1 but encaissé en trois matchs, ndlr).

Ce match sera dirigé par l'arbitre marocain Samir El-Kezzaz, assisté de ses deux compatriotes Mustapha Akerkad et Youcef Mabrouk.

La seconde manche de ce 2e tour préliminaire est fixée aux 5-6 janvier 2021.