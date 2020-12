Le Brésil a recensé 482 décès dus au COVID-19 ces dernières 24 heures, portant le total à 190.488, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

Il a également signalé 22.967 cas supplémentaires d'infection au nouveau coronavirus lors de la même période, atteignant un total de 7.448.560 cas.

Le Brésil enregistre un taux de mortalité de 91 décès pour 100.000 habitants, tandis que le taux d'infection s'établit à 3.544/100.000.

A ce jour, 13 des 27 Etats brésiliens connaissent une augmentation des cas d'infection.

A Rio de Janeiro, la principale destination touristique du pays, les autorités ont annulé une célébration traditionnelle pour le réveillon du Nouvel An sur la plage de Copacabana, laquelle attire généralement des millions de visiteurs chaque année.

Le Brésil compte le deuxième plus grand nombre de décès liés à la pandémie au monde après les Etats-Unis et se classe troisième en termes de cas d'infection derrière les Etats-Unis et l'Inde.