Cette première place assure à la troupe sa participation au festival national de théâtre professionnel à Alger et des prix d’encouragement seront décernés aux autres troupes, a précisé M. Djerour.

La seconde place de ce festival local tenu du 17 au 21 décembre courant est revenue à la pièce "Sine Nenni" de la compagnie théâtrale Machahou de Tizi Ouzou tandis que la troisième place est allée à "Peinture spéciale" coproduite par la coopérative culturelle Teftika pour le théâtre et les arts et le théâtre régional d’El Eulma (Sétif).

Le jury s’est basé, dans son évaluation, des six spectacles en lice sur des critères artistiques, esthétiques et techniques incluant le texte, la scénographie et le jeu des comédiens, a déclaré le jury com posé de Lotfi Bensebaa (président), Abdelouahab Bouhamam et Dr. Kenza Mebarki dans son communiqué publié mardi sur la page officielle du théâtre régional de Guelma (TRG) "Mahmoud Triki".

Le jury a salué les efforts déployés par l’équipe d’organisation pour cette édition numérique incluant la tenue de conférences animées par une pléiade de professionnels du théâtre arabe sur le thème du "théâtre et de la culture" et "la diffusion des spectacles sur les pages Youtube et Facebook du TRG". Le festival culturel local de théâtre professionnel de Guelma est une manifestation annuelle qui met en lice des troupes activant dans les wilayas de l’Est, du Sud-est et du Centre pour un ticket de qualification au festival national de théâtre professionnel à Alger.