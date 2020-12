Les travaux de raccordement de 7.207 foyers au réseau d'électricité et 2.810 autres au réseau de gaz naturel à travers les zones d'ombre de la wilaya de Bordj Bou Arreridj ont été lancés, a-t-on appris mardi auprès de la cellule de communication de la concession locale de l'électricité et du gaz naturel.

Le raccordement au réseau d'électricité concerne 227 zones d'ombre recensées à travers 29 communes, a indiqué la même source, soulignant qu'une enveloppe financière de plus de 2,6 milliards de dinars a été mobilisée pour le raccordement des 7.207 foyers totalisant 39.638 âmes. Aussi, 102 projets sont en cours de réalisation alors que 106 opérations similaires sont en phase de désignation de l'entreprise réalisatrice, a encore détaillé la même source. S'agissant du raccordement au réseau de gaz naturel, 171 zones d'ombre répertoriées dans 30 communes de la wilaya de Bordj Bou Arreridj bénéficieront de l'approvisionnement par cette matière vitale à travers le raccordement de 2.818 foyers, a-t-on ajouté. Ce programme de développe ment, pour lequel un investissement de l'ordre de 920 millions de dinars a été octroyé, sera réalisé à la faveur de l'extension du réseau de distribution de cette matière sur une longueur de 407 km, a-t-on noté. Depuis le début des travaux de ce programme, 410 foyers ont été approvisionnés en gaz naturel à la faveur de la mise en service d'une extension du réseau sur une longueur de 33 km, a signalé la source, ajoutant que 119 opérations sont en cours de réalisation et 26 autres sont au stade d'octroi de marché. La concrétisation de ces projets permettra de répondre aux préoccupations des habitants des zones d'ombre et d'améliorer leur cadre de vie.