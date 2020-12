Des actions de sensibilisation ont été organisées par l'antenne d'Ouargla de l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE) au profit des jeunes résidant dans les zones d'ombre et rurales afin de les encourager à intégrer le monde de l'entreprenariat, a-t-on appris mardi auprès de cet organisme.

Ces actions, qui entrent dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'agence, consistant notamment à promouvoir l'entrepreneuriat et le financement des projets adaptés aux besoins de chaque région, ont touché de nombreuses localités, à l'instar de Debbiche, Oglet-Larbaâ, Ghars Bougoufala, Bamendil, Hassi El-Bakrat et Sidi-Bensaci, a affirmé le chargé de communication de l'ANADE (ex:Ansej), Salah Meddour.

Lors de cette campagne, des cadres de l'ANADE d'Ouargla ont expliqué les avantages octroyés par le dispositif aux jeunes, l'allègement des procédures administratives notamment, a-t-il précisé. La démarche a pour objectif de motiver les jeunes des zones d'ombre et rurales à réaliser leurs projets dans différents domaines, permettant d'encourager leur in sertion dans la vie socioprofessionnelle et économique, tout en contribuant à la génération d'emplois et au développement local, selon M. Meddour. Dans ce cadre, l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat s'emploie à accompagner les jeunes porteurs de projets dans l'ensemble des étapes de création de leurs micro-entreprises, a-t-il assuré.

L'antenne d'Ouargla de l'ANADE a fait état d'un total de 126 emplois créés dans 37 projets financés, durant l'année écoulée, au titre des formules dites triangulaires (apport personnel, banque et agence) et bipartite (apport personnel et agence), ainsi que 86 dossiers approuvés sur 366 déposés, ont indiqué les services de la wilaya dans un rapport sur l'exercice 2019. La plupart des micro-entreprises créées dans divers créneaux économiques sont liées à l'industrie, le bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH), l'agriculture, les services et l'artisanat, selon la même source.