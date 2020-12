La Direction des ressources en eau de la wilaya d’Oran a inscrit un projet de rénovation de la conduite de transfert d’eau du barrage de Chlef (Mostaganem) vers Ain El Bia dans la daira de Bethioua (Oran), a annoncé mardi son directeur Smaine Boumediene. Ce projet a constitué une des priorités lors de la dernière réunion des directeurs des ressources en eau avec le ministère de tutelle, a relevé M. Boumediene en marge d’une conférence de presse organisée mardi par l’agence du bassin hydrographique oranais "Chott Chergui" et consacrée à l’enquête nationale sociale pour améliorer le service public de l’eau, indiquant que l'eau reçue par l'actuelle conduite en acier est de couleur jaune à rougeâtre.

Le directeur des ressources en eau a fait savoir que le coût du projet de renouvellement de cette canalisation de 20 km est estimé à pas moins de 3 milliards DA et que le ministère de tutelle a proposé la concrétisation de cette opération par étapes eu égard à l’importance de l’enveloppe financière qu'elle nécessite.

En marge de cette rencontre avec la presse, le directeur de la Société de l'eau et de l'assainissement d'Oran (SEOR), Oussama Helaili, a affirmé que la réalisation de ce projet apportera une solution radicale au problème de changement de la couleur de l'eau, engendré par la défectuosité de la conduite en acier, notamment en cas de haut débit.

M. Helalil rassure encore une fois les consommateurs que malgré le changement de sa couleur, une eau pareille est consommable car le taux de fer ne constitue pas une menace pour la santé, en s'appuyant sur le constat des laboratoires de la SEOR qui effectuent quotidiennement des analyses sur la qualité de l'eau fournie au consommateur.