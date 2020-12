Le ministre des Ressources en eau, Arezki Beraki a dépêché lundi une commission de haut niveau de son département à la wilaya de Jijel en vue de déterminer les causes des dernières inondations survenues à Taher et le chef lieu de la wilaya causant des dégâts des dommages considérables des biens, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère.

Composée d'un directeur central et de directeurs généraux de l'Agence nationale des ressources en eau et de l’Office national d’assainissement (ONA), outre des experts et des spécialistes relevant du ministère à la wilaya, la Commission qui est arrivée à Jijel a tenu des rencontres avec les autorités locales de la wilaya avant de se rendre à plusieurs sites touchés par ces inondations, dont l'entrée est de la wilaya, le quartier Rabta et le pont de l’oued El Kantara, a expliqué la même source.

Dans ce cadre, une série de mesure d'urgence et pratiques ont été prises pour remédier à la situation et les dégâts matériels occasionnés par les inondations.

Il s'agit de la mobilisation des moyens humains et matériels pour curer les restes et assainir les canaux d'assainissement sanitaire, la mobilisation de camions de l'ONA de wilayas limitrophes pour enlever la montée des crues ainsi que la mobilisation d'une équipe technique spécialisée pour diagnostic de la situation et traitement des dégâts ayant touché les différentes infrastructures hydrauliques, a précisé la même source.

Une équipe technique relevant de l’Organisme de contrôle technique de la construction hydraulique (CTH) qui entamera demain mercredi son travail a été également mobilisée.

La Commission ministérielle annoncera après diagnostic complet et exacte de la situation des mesures complémentaires, a conclu le document.