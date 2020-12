Le premier vol commercial direct entre l'entité sioniste et le Maroc est arrivé mardi à Rabat en provenance d'Israël, avec à son bord une délégation israélo-américaine, à sa tête le gendre et conseiller du président américain Donald Trump Jared Kushner.

Les deux hommes devraient rencontrer le roi du Maroc Mohamed VI et d'autres hauts responsables marocains pour signer plusieurs accords, selon le programme de la visite à Rabat.

La délégation comprend le conseiller principal du président américain, Jared Kushner, et l'envoyé américain au Moyen-Orient, Avi Berkowitz, en plus du conseiller à la sécurité nationale d'Israël, Meir Ben Shabat .

Kushner a déclaré avant le décollage de l'avion que le Maroc et Israël souhaitaient renforcer leurs relations qui étaient jusqu'à 2002 à bas niveau.

Néanmoins, les deux pays ont maintenu de bons contacts dans les coulisses et quelque 30.000 à 50.000 Israéliens continuaient de se rendre au Maroc chaque année.

Selon la Cour royale marocaine, la normalisation consiste notamment en la reprise des relations diplomatiques, la facilitation des vols directs entre les deux pays et le développement des relations dans les domaines économique et technologique.

Le gouvernement marocain a commencé, par instructions royales, à activer le contenu de la déclaration de la cour royale concernant les procédures de reprise des vols et des communications avec la partie israélienne, en plus de rouvrir des bureaux de liaison dans les deux pays, comme ce fut le cas par le passé depuis de nombreuses années.

Pour rappel, cet évènement intervient une dizaine de jours après l'annonce de Donald Trump de reconnaitre la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, en contrepartie de la décision du Makhzen de normaliser les relations avec l'entité sioniste.