La JS Kabylie s'est imposée devant l'US Gendarmerie Nationale du Niger sur le score de 2 à 1 (mi-temps : 1-1), en match aller du second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputé mardi à Niamey.

La JSK a ouvert le score par Ryad Bensayah (26'), avant que l'USGN n'égalisé sur penalty par Amadou Darankoum (31').

Le but de la victoire des Algériens est un but contre son camp de l'équipe nigérienne à la 88e.

L'ES Sétif, deuxième représentant algérien dans la compétition, fera son entrée en lice face aux Tchadiens de Renaissance FC, mercredi (15h00) à N'djamena. La JSK et l’ESS joueront la seconde manche le 5 ou 6 janvier prochain.