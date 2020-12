Avec un seul point seulement engrangé en trois matchs, les juniors algériens ont quitté précocement la compétition lundi, avec un triste bilan d’un match nul et deux défaites et un seul but inscrit.

Les coéquipiers de Moncef Bekrar ont entamé la compétition en faisant match nul face à la Tunisie (1-1), avant de concéder deux défaites de suite face au Maroc et à la Libye, sur le même score (1-0).

Selon la même source, "aucune décision n'a été prise concernant l'avenir du sélectionneur national Saber Bensmaïn, toujours en poste".

Au cours de son évaluation, la FAF prendra en compte plusieurs paramètres, dont "le jeu produit par l’équipe, l’amalgame entre les joueurs locaux et ceux évoluant à l’étranger", avant prendre d'éventuelles décisions, précise la même source. Dans un compte rendu publié lundi soir sur son site officiel, la FAF a qualifié de "désillusion", l'élimination de l’Algérie du tournoi de l’UNAF, alors qu’elle visait l’une des deux places qualificatives à la CAN-2021 en Mauritanie (14 février- 4 mars).

Le tournoi de l'UNAF se déroule sous forme d'un mini-championnat, au bout duquel les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 de la catégorie, qui verra la participation de 12 équipes. Avec l'élimination de l’Algérie et le retrait de l’Egypte en raison de la détection de plusieurs cas positifs au Covid-19 chez les joueurs, trois pays restent en course pour décrocher l’un des deux billets qualificatifs : la Tunisie, la Libye, et le Maroc, et cela à deux journées de l'épilogue. Outre le pays organisateur, neuf pays ont déjà validé leur billet pour le rendez-vous continental. Il s'agit de la Gambie, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Mozambique, et la Namibie, du Ghana, du Burkina Faso, de la Centrafrique, et du Cameroun.