La sélection algérienne de handball s'est inclinée face à son homologue polonaise sur le score de 24 à 26, en match amical de préparation au Mondial-2021, disputé mardi à Wladyslawowo.

C'est le deuxième test match entre les deux sélections nationales, après la victoire des Algériens (26-23) lors de la première confrontation, disputée lundi.

Le Sept national, en stage en Pologne jusqu'au 30 décembre, poursuivra sa préparation en prenant part au tournoi international de Varsovie prévu du 27 au 29 décembre, regroupant trois équipes.

Outre la Pologne (pays hôte) et l'Algérie, ce tournoi verra également la participation de la Russie.

Le Sept national effectuera par la suite un ultime stage précompétitif à Manama (Bahreïn) à partir du 6 janvier, avec au menu deux matchs amicaux face à la sélection locale les 8 et 10 janvier.

Le départ pour le Caire se fera à partir de Manama le 11 janvier.

Au Mondial-2021, l’Algérie fait partie du groupe F aux côtés du Maroc, du Portugal et de l'Islande.

Les Algériens débuteront le tournoi contre le Maroc le 14 janvier avant d'affronter respectivement l'Is lande (16 janvier) puis le Portugal (18 janvier).