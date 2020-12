36.804 personnes ont été testées positives au COVID-19 au Royaume-Uni au cours de ces dernières 24 heures, ce qui constitue la plus forte augmentation de cas de coronavirus en un jour depuis le début de la pandémie dans le pays, révèlent les chiffres officiels publiés mardi.

Le nombre total de cas de nouveau coronavirus dans le pays s'élève désormais à 2.110.314, selon les données. 691 autres personnes sont mortes du virus, ce qui porte le nombre total de décès liés au nouveau coronavirus au Royaume-Uni à 68.307, selon les données.

Les chiffres ont été révélés dans un contexte de graves préoccupations concernant la propagation rapide d'une nouvelle souche de coronavirus au Royaume-Uni, qui serait environ 70 % plus contagieuse. Des milliers de cas de la variante plus infectieuse du coronavirus ont été détectés dans le pays, ce qui indique que la nouvelle souche s'est clairement répandue au-delà des zones soumises aux restrictions les plus strictes, de niveau quatre, a rapporté le journal The Guardian.

"Considérer que cette variante s'est géographiquement arrêtée à la limite des zones où les restrictions sont les plus strictes est sans aucun doute une aberration", a déclaré le Dr Jeffrey Barrett, un généticien statisticien qui travaille sur le COVID-19 au Wellcome Trust's Sanger Institute, près de Cambridge.

Plus de 40 pays ont imposé des restrictions de voyage aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni, dans la crainte de la nouvelle souche du virus.