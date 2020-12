Plus de 77.992.300 cas d'infection ont été diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 49.481.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Sur la journée de mardi, 14.037 nouveaux décès et 686.758 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les Etats-Unis avec 3.030 nouveaux morts, le Brésil (968) et l'Allemagne (962).

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 322.849 décès pour 18.237.190 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Au moins 6.298.082 personnes y ont été déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 188.259 morts et 7.318.821 cas, l'Inde avec 146.444 morts (10.099.066 cas), le Mexique avec 119.495 morts (1.338.426 cas), et l'Italie avec 69.842 morts (1.977.370 de cas). Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplor e le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 162 décès pour 100.000 habitants, suivie par la Slovénie (116), la Bosnie (116), l'Italie (116) et le Pérou (113).

L'Europe totalisait mercredi à 11H00 GMT 529.976 décès pour 24.485.509 cas, l'Amérique latine et les Caraïbes 489.366 décès (14.827.483 cas), les Etats-Unis et le Canada 337.248 décès (18.757.054 cas), l'Asie 212.715 décès (13.526.275 cas), le Moyen-Orient 87.702 décès (3.816.525 cas), l'Afrique 60.258 décès (2.548.663 cas), et l'Océanie 944 décès (30.792 cas).