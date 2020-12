Vingt-cinq (25) interventions chirurgicales en pédiatrie ont été effectuées cette semaine à El-Oued, dans le cadre du jumelage inter-hôpitaux publics, a-t-on appris mardi des organisateurs.

Entrant dans le cadre du jumelage entre l’Etablissement hospitalier spécialisé Mère-Enfant "Bachir Bennacer" d’El-Oued et l’Etablissement hospitalier spécialisé de "Sidi-Mabrouk" (Constantine), l’initiative porte sur des cas complexes de correction de malformations congénitales chez l’enfant (appareils digestif et génital) nécessitant des interventions chirurgicales pointues, a expliqué à l’APS le staff médical qui pilote l’opération.

Outre ces interventions, ont été effectuées aussi des consultations médicales spécialisées en pédiatrie toujours, a-t-on ajouté.

L’initiative a été encadrée par un staff médical spécialisé composé de 11 praticiens, sous la conduite du professeur Hichem Choutri, chef de service pédiatrie et chirurgie pédiatrique de l’EHS "Sidi mabrouk" de Constantine, avec l’appui d’une vingtaine de paramédicaux, répartis entre le bloc opératoire, le service de chirurgie pédiatrique, le laborato ire et le service de radiologie, a-t-on précisé.

Tous les moyens ont été mobilisés pour assurer la réussite de cette action de jumelage médical, a ajouté la source en annonçant d’autres actions du genre pour toucher un plus grand nombre de malades, notamment les nécessiteux, et leur épargner les contraintes de déplacement vers les établissements hospitalo-universitaires.

En marge de cette initiative, a été organisée, sous la conduite du Pr.Choutri, une journée de formation au profit des praticiens spécialistes et généralistes des secteurs publics et privés sur les modalités de prise en charge médicale des enfants malades, souffrant de malformations congénitales des appareils digestif et génital.

Cette action, ciblant des enfants malades issus de familles nécessiteuses, vise aussi un échange d’expériences médicales entre les établissements hospitaliers spécialisés, ont souligné les organisateurs.