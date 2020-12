Dix membres d'équipage d'un cargo ont été sauvés après avoir abandonné le navire qui gîtait sur un côté en mer de Chine méridionale, selon le centre provincial de recherche et de sauvetage maritimes de Hainan.

Le centre a reçu une information indiquant que le navire, enregistré en Sierra Leone et transportant 3.000 tonnes de riz, gîtait dans les eaux au large des îles Nansha, en mer de Chine méridionale, alors qu'il se rendait du Vietnam vers la Malaisie.

Les dix membres d'équipage, huit Philippins et deux Chinois, ont été évacués à bord d'un radeau de sauvetage. Le ministère chinois des Transports et les autorités de Hainan ont envoyé trois navires pour se joindre à l'opération de sauvetage.

"Ce sauvetage réussi constitue un test de la capacité chinoise à garantir la sécurité de la navigation des navires internationaux en mer de Chine méridionale. Cela démontre pleinement l'engagement du pays dans les opérations de sauvetage dans la région", a déclaré un responsable du centre de sauvetage de Hainan, Wu Pingsheng, cité par l'agence Chine Nouvelle.

Les dix membres d'équipage ont été sauvés mardi. Ils sont e n route vers le port de Yantian à Shenzhen et devraient arriver jeudi.