Selon cet accord, des tests de flux latéraux rapides, dont les résultats peuvent être communiqués en une trentaine de minutes, seront effectués sur des chauffeurs de camions avec l'aide des militaires, dans le cadre des mesures visant à débloquer le commerce transmanche.

Les équipes de test et de dépistage du Service national de la santé (NHS) britannique établiront plusieurs sites de test dans la région sud-est du Kent, où plus de 2.800 camions sont restés bloqués depuis la fermeture de la frontière.

L'accord avec la France sera réexaminé le 31 décembre, mais pourrait se prolonger jusqu'au 6 janvier, selon le ministère britannique des Transports.

Selon cet accord, l'entrée en France ne sera accordée qu'aux personnes voyageant pour des raisons urgentes, y compris les transporteurs, les citoyens français et les citoyens britanniques résidant en Fra nce.

Le ministère a indiqué que les détails complets du protocole, y compris ce qui arrivera aux chauffeurs de camions de l'UE qui attendent dans le Kent et qui pourraient être testés positifs, seraient publiés mercredi.

Les services ferroviaires, aériens et maritimes reprendront mercredi matin, et tous ceux qui se rendent en France depuis le Royaume-Uni devront apporter la preuve d'un test de dépistage du nouveau coronavirus négatif effectué durant les 72 heures précédentes.

La France a fermé sa frontière avec le Royaume-Unis par crainte de la propagation d'une nouvelle souche de virus, aucun camion ou ferry n'étant autorisé à quitter le port de Douvres.

Plus de 50 pays ont imposé des restrictions aux voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Samedi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé les nouvelles restrictions de niveau quatre pour Londres et d'autres régions de l'Angleterre afin de lutter contre une augmentation alarmante des infections liées à la nouvelle souche du virus, qui serait environ 70% plus transmissible.