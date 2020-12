Les services de la wilaya de Blida ont lancé, mardi, une grande opération de solidarité au profit des cantines scolaires, visant l’amélioration des plats offerts aux élèves, au double plan quantité et qualité, tout en augmentant le nombre des bénéficiaires, a-t-on appris auprès des responsables en charge de cette initiative. Cette opération, lancée avec le soutien d’operateurs économiques locaux, dans l’objectif de relever le rendement scolaire des élèves, notamment ceux des zones reculées, consiste dans l’approvisionnement des cantines scolaires en différents produits alimentaires, non intégrées dans la liste classique des plats offerts dans les cantines scolaires. Dans une déclaration à la presse, en marge du lancement de cette opération, le wali de Blida, Kamel Nouisser a fait part de l’approvisionnement attendu des 191 cantines scolaires de la wilaya en différents produits alimentaires, en plus de 25 écoles primaires ne disposant pas de cantines, a-t-il dit, observant qu’une "priorité sera accordée en la matière aux écoles des zones reculées". Ces produits alimentaires consistent, selon le wa li, dans 23 tonnes de pâtes alimentaires, 7.000 boites de poudre de lait, 37.000 boites de fromage, 2.000 plateaux d’œufs, 40 qx de pomme de terre, et 5.400 kg de viande blanche, a-t-il détaillé, signalant l’affectation de chambres froides pour la conservation des produits périssables. La même opération englobera la distribution de 1.500 cartables, avec toutes les fournitures scolaires nécessaires, au profit d’élèves nécessiteux, a ajouté le wali. "Cette quantité de produits alimentaires, qui s’ajoutera aux quantités qui sont affectées aux cantines, dans le cadre de leur approvisionnement habituel, est destinée à couvrir leurs besoins pour tout un trimestre", a encore informé M. Nouisser, signalant d’autres actions de solidarité similaires programmées à l’avenir. A cela s’ajoute "l’affectation d’une dotation de 12 milliards de centimes, sur le budget de la wilaya, pour l’amélioration de la qualité et quantité des plats offerts aux élèves", a-t-il précisé. A noter que cette opération de solidarité a été précédée par une campagne de distribution de produits de désinfection et de protection contre la Covid-19, au profit des 406 écoles primaires de Blida, considérant que ce palier compte le plus grand nombre d’élèves.