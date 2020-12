Quelque 2010 agressions sur des ouvrages électriques et gaziers ont été enregistrées à Tizi-Ouzou par la direction locale de distribution de l’électricité et de gaz, depuis janvier dernier, selon un bilan communiqué mardi par la cellule de communication de cette direction. Selon ce bilan, qui couvre la période allant du 1er janvier au 15 décembre courant, sur ces 2010 agressions 134 cas ont été enregistrées sur le réseau de distribution de gaz naturel et les 76 autres sur le réseau de distribution d’électricité (aérien et souterrain), a-t-on précisé.

Le plus grand nombre d’agressions d’ouvrages a été enregistré au niveau du district de Larbaa Nath Irathen avec 32 cas, suivi par le district d’Azeffoune avec 30 cas, a-t-on détaillé en signalant que la direction locale de la distribution de l’électricité et du gaz a déposé, depuis le début de l’année en cours, 123 plaintes pour agression d’ouvrages, auprès des autorités judiciaires. Ces agressions, liées au "non-respect du périmètre de protection par les citoyens et les entrepreneurs", affectent "négativement" la qualité et la continuité de service "en provoquant de nombreux désagréments aux abonnés en plus des conséquences graves pour les populations, les biens et l’environnement qu’elles peuvent entraîner", a-t-on souligné. A cela, s’ajoutent des pertes pour l’entreprise, induites par "la quantité d’énergie non distribuée et les coûts de réparation des défauts causés par ces agressions sur le réseau de distribution d’électricité et de gaz", a-t-on relevé.

Rappelant les efforts visant à améliorer la qualité et la continuité de service à travers des opérations de maintenance périodiques, des investissements pour renforcer les réseaux électrique et gazier et la mobilisation des ressources matérielles et humaines pour assurer les interventions sur le terrain, cette même direction a insisté sur la nécessité de protéger ces ouvrages.