Le juge d'instruction près le tribunal d'El Khroub a ordonné le placement d'un individu en détention provisoire pour avoir amputé la main d'une personne à la circonscription administrative d'Ali Mendjeli (Constantine), indique mardi un communiqué du parquet près le tribunal en question.

L'affaire qui remonte au 18 décembre dernier a été traitée suite à un appel téléphonique reçu par la salle de transmission faisant état de la réception au niveau du service des urgences de l'établissement hospitalier Ali Mendjeli d'une personne victime d'une agression à l'arme blanche qui a conduit à l'amputation de sa main, note la source. Après avoir informé le parquet près le tribunal d'El Khroub, les éléments de la police judiciaire se sont rendus sur place et ont lancé les investigations préliminaires, ajoute-t-on de même source. L'enquête préliminaire a permis la localisation du mis en cause, lequel a pris la fuite, juste après avoir commis son crime, vers la wilaya de Setif au domicile d'un de ses proches. Lors de son arrestation, le mis en cause a reconnu les faits qui lu i étaient reprochés. Après sa présentation devant le parquet près le tribunal d'El Khroub, le mis en cause a été inculpé pour "tentative d'homicide volontaire avec préméditation". A l'issue de l'audition de l'accusé, le juge d'instruction a ordonné sa mise en détention provisoire, conclut le communiqué.