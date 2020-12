Douze (12) cas d’enlèvement et de disparition d’enfants ont été enregistrés en Algérie durant les neuf premiers mois de l’année en cours (2020), a indiqué mardi la présidente et fondatrice du Centre d'information et de documentation sur les droits de l'enfant et de la femme (CIDDEF), Nadia Ait Zai, soulignant que "les services de police ont fait état de 12 cas d'enlèvement d'enfants pour les neufs premiers mois de l'année 2020", estimant "impératif" d’attendre les résultats de l’enquête pour pouvoir qualifier l’incident de fugue ou de disparition".

"Il ne faut pas banaliser cet acte ignoble qui vient de faire l'objet d'une loi aggravant la sanction allant jusqu'à la peine de mort contre l'auteur si ce dernier a commis des violences physiques et sexuelles ayant entraîné la mort de l'enfant", a souligné cet te militante, jugeant que cette loi "n’est pas suffisante pour dissuader les kidnappeurs" et d'insister pour que les parents ainsi que la société civile s’organisent et se mobilisent pour faire face à ce phénomène. "L’éducation et la culture de veiller à la sécurité de l’enfant au sein de la société, sont indispensables pour protéger davantage cette frange contre toute menace extérieure", a-t-elle souligné, avant de préciser qu'outre les services de sécurité, les médias et la presse "peuvent jouer un rôle important et donner des informations aux citoyens vigilants, qui pourraient avoir vu ou remarqué quelque chose à propos de la disparition d’un enfant", a-t-elle ajouté.