Une opération est en cours pour approvisionner 25 zones d’ombre de la wilaya de Tlemcen par 1.000 bouteilles de gaz butane par jour, a-t-on appris du directeur de l’énergie. Segheir Mohamed a indiqué, à l’APS, qu’il a été décidé récemment d’augmenter le nombre de véhicules de transport de bouteilles de gaz butane à 15 camions dont les capacités de chargement s’élèvent à 430 bouteilles pour chaque camion à l'effet d'approvisionner les zones d’ombre. L’achat de cette source d’énergie s’effectue depuis le centre enfûteur de gaz butane de la commune de Chetouane ainsi que trois (3) dépôts de stockage situés dans les communes de Sebdou, Nedroma et Maghnia vers 105 points de vente des bouteilles de gaz butane dans les zones d’ombre de la wilaya car la capacité de chargement global est de 16.000 bouteilles, selon la même source. Par ailleurs, il a relevé qu’il a été procédé, entre septembre dernier et décembre en cours, au raccordement de 520 foyers au réseau de gaz naturel et 700 foyers au réseau d’électricité à travers 31 groupements d’habitat notamment dans les zones d’ombre pour u n coût de près de 24 millions DA, a-t-on signalé, précisant que le taux de couverture au gaz naturel dans la wilaya de Tlemcen atteindra, après la réalisation de ces opérations, 97 pour cent et de l’électricité 99 pc. En outre, il a été récemment procédé à l’achèvement de l’opération de raccordement de 48 écoles primaires des zones d’ombre situées dans les communes de Sabra, El Bouihi et Sidi Djillali au gaz pour faire fonctionner le chauffage et permettre aux cantines scolaires d’offrir des repas chauds à quelque 10.000 élèves.