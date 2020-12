Les fortes chutes de pluies tombées sur la wilaya de Skikda depuis dimanche ont causé un glissement de terrain sur la RN-44 à l’entrée du chef-lieu de wilaya et des écoulements d’eau ayant fermé plusieurs axes routiers. Les précipitations intenses de pluies ont provoqué lundi un glissement de terrain et entassement des boues sur la RN-44 à l’entrée de la ville de Skikda à proximité de la cité Hamrouche Hamoudi et le lieu-dit Centre n 3, non loin de la grande zone industrielle, ont indiqué les services de la protection civile. Cet éboulement a paralysé le trafic, empêchant l’accès à la ville, selon la même source qui a fait savoir que les services de la protection civile sont intervenus dans la commune de Filfila pour secourir deux personnes dont la voiture s’est prise dans les boues et deux autres bloquées dans leur domicile. Dans la commune de Hamadi Krouma, les pompiers ont secouru trois familles de neuf membres dont les habitations ont été inondées et ont signalé des fissures des murs de deux habitations et des infiltrations dans cinq maisons à la ferme Arab dans la région de Larbi Ben M’hidi.

Dans cett e même commune, les sapeurs-pompiers ont percé une clôture pour dévier le cours des eaux et ont enlevé les troncs d’arbres qui obstruaient la route entre Filfila et Skikda. Des actions de pompage des eaux infiltrées au CEM Ibn Djabir de la cité des frères Saker de la ville de Skikda ainsi que dans la région de Larbi Ben M’hidi et les deux communes de Hamadi Krouma et Filfila.

Le wali de Skikda, Abdelkader Bensaïd a présidé une réunion d’urgence avec les directeurs exécutifs, le président de l’APC et des cadres de la wilaya et a insisté sur la mobilisation de tous les moyens pour maîtriser la situation, selon les services de wilaya.