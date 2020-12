Les fabricants locaux de produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux peuvent déposer dès mercredi prochain leurs programmes d’importation des matières premières pour l’année 2021, a annoncé lundi le ministère de l’Industrie pharmaceutique.

"Il est porté à la connaissance des opérateurs pharmaceutiques producteurs locaux de produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, qu’en application du décret exécutif n 20-272 du 29 septembre 2020 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l'Industrie pharmaceutique, que le dépôt des programmes d’importation actualisés pour l’exercice 2021 des matières premières et des intrants destinés à la fabrication locale se fera dès Mercredi 23 décembre 2020", est-il indiqué dans une note du ministère, publiée sur sa page Facebook officielle.

Les programmes d’importation des matières premières et des intrants destinés à la production peuvent être déposes tout au long de l’année, précise la même source.

Cependant, les fabricants sont tenus de remettre leur programme de production de l’année 2021 avant le 31 dé cembre en cours.

Les opérateurs doivent, par ailleurs, préciser, lors du dépôt de leurs programmes d’importation, les quantités prévues à la fabrication à partir de la matière première et l'état récapitulatif actualisé des réalisations et du stock pour chaque produit ainsi que les périmés le cas échéant, selon la note du ministère.