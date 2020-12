Le plus vieux panda géant en captivité du monde, nommée Xinxing, est décédée dans un zoo du district de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine.

"Elle avait 38 ans", précisent les responsables du zoo, notant que Xinxing a commencé à présenter des symptômes de somnolence et de perte d'appétit depuis le 21 octobre avant que son état de santé ne s'aggrave au cours des jours suivants.

Le Centre de conservation et de recherche pour les pandas géants de Chine a fait tout son possible pour la sauver, mais la doyenne des pandas a finalement succombé, ont-ils dit.

L'analyse anatomique et pathologique a montré que la vieillesse et la défaillance de plusieurs organes ont provoqué des troubles digestifs et une hypoprotéinémie chez la mammifère, expliquent les responsables du zoo.

Née en 1982 dans la forêt de Baoxing, Xinxing a été capturée en 1983 avant d'être transférée la même année au zoo de Chongqing.