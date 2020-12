Des opérations de sauvetage sont actuellement mises en œuvre dans une fosse minière située dans la province de Cebu, au centre des Philippines, dans le but de retrouver six mineurs ensevelis après un glissement de terrain qui a tué au moins quatre personnes, a annoncé mardi la société minière.

L'exploitant du site minier situé dans la ville de Toledo, dans la province de Cebu, a déclaré que la catastrophe s'était produite dans une de ses fosses vers 16H15, heure locale, lundi.

L'opération de recherche et de sauvetage a commencé mardi matin.

Le sol était alors encore instable quelques heures après le glissement de terrain, a indiqué la société dans un communiqué.

"La société poursuit ses efforts pour localiser six autres personnes portées disparues", a ajouté la société.

La firme a déclaré que "des pluies incessantes ces derniers mois aggravées par une dépression tropicale ont frappé certaines parties de la région des Visayas".

Ce sont ces pluies qui, ce week-end, ont provoqué le glissement de terrain.

La garde-côtière philippine a indiqué qu'elle avait envoyé une équipe de sauvetage ave c des chiens renifleurs sur le site pour aider aux opérations de recherche et de sauvetage en cours.