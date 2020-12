Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger ont reçu plus de 25.600 appels téléphoniques via le numéro vert 15/48 et de secours 17, outre six (6) signalements via l'application «Allo Chorta» liés essentiellement au signalement de crimes ou à des demandes de renseignement et d’orientation et ce du 3 au 17 décembre en cours, a indiqué lundi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"La salle des opérations de la Sûreté de la wilaya d'Alger, et par souci d'assurer une exploitation optimale des signalements faits par les citoyens, notamment ceux liés aux affaires de crime, veille à les transmettre de manière efficace et en temps réel aux forces de police mobilisées sur le terrain, lesquelles interviennent avec professionnalisme", ajoute le communiqué, soulignant que «les interventions menées sur le terrain ont permis l'arrestation de 12 suspects signalés par les sûretés de circonscriptions d'El Harrache, Sidi M'hamed, Hussein Dey et Cheraga». Ces mêmes opérations ont permis la saisie de 70 g de cannabis, 101 comprimés psychotropes, une (1) arme blanche prohibée, 34 téléphones por tables, 7 tablettes électroniques et d'autres objets.

A cette occasion, les services de la Sûreté de la wilaya d'Alger ont appelé les citoyens «à interagir efficacement et à participer aux opérations sécuritaires, en mettant à leur disposition les numéros vert 15-48 et de secours 17, l’application mobile «Allo Chorta», ainsi que la page Facebook de la Sûreté de la wilaya pour signaler tout ce qui pourrait porter atteinte à leur sécurité ou à leurs biens».