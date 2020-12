La récolte de fèves de café au Brésil atteindra un niveau exceptionnel de 63 millions de sacs en 2020-2021, ont rapporté lundi des médias locaux.

La production de café du Brésil est attendue à un niveau record durant la période 2020-2021, le pays anticipe un volume d’environ 63 millions de sacs (de 60 kilogrammes), soit 28 % de plus que l’année dernière.

Il marque également une amélioration de 2,3 % comparativement au précédent record établi en 2018. Selon la Compagnie nationale d’approvisionnement (Conab), cet exploit s’explique par le cycle biennal positif de la principale variété cultivée à savoir l’arabica.

Représentant plus de 75 % de la récolte totale du pays, ladite variété devrait enregistrer un stock de 48,8 millions de sacs, ce qui marque une hausse de 42 % par rapport à 2019. Pendant ce temps, le volume de robusta connaîtra une baisse de 4,7 % à 14,3 millions de sacs.

Cette bonne production a encouragé les opérateurs à expédier massivement la fève d’autant plus qu’avec la faiblesse du réal, les grains sont encore plus compétitifs.

Le pays a ainsi écoulé 19,8 millions de sacs de café entre juillet et novembre, soit 15 % de plus qu’à la même période de l’année précédente.

Pour rappel, le Brésil est le premier producteur et exportateur mondial de café.