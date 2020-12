Le géant automobile japonais Toyota va fermer trois usines, une dans le nord de la France et deux en Grande-Bretagne, après que plusieurs pays européens ont suspendu leurs liaisons en raison de l'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus outre-Manche, selon des sources concordantes.

"Au vu des pénuries de pièces attendues dues aux retards de transport et à la nature incertaine de la durée de fermeture des frontières pour les activités logistiques, Toyota Motor Europe, siège européen de Toyota, a décidé de procéder à un arrêt contrôlé de ses activités de production pour son site français (Toyota Motor Manufacturing France) et ses deux sites anglais (Toyota Motor Manufacturing UK)", a indiqué lundi la direction de la communication de l'usine française d'Onnaing, près de Valenciennes (nord).

"Dans ce contexte", cette usine, qui fabrique la Yaris et emploie plus e 4.000 personnes en trois-huit, "ne sera plus approvisionnée à partir du mardi 22 décembre à 6h00." "Le site qui possède environ 7 heures de stock pourra produire jusque la fin de l'équipe du matin soit 13h30.

Les équipes de mardi après-midi et de nuit seront donc annulées ainsi que les 3 équipes prévues le mercredi 23 décembre", a-t-elle précisé.

L'usine devait initialement fermer jeudi matin, après l'équipe de nuit, pour les fêtes.

"Avant les stocks étaient dans les entrepôts, maintenant les stocks sont sur les routes dans les camions", a regretté Eric Pecqueur, délégué du syndicat CGT.

"C'est le principe des flux tendus".

"Les routiers ne peuvent pas venir, ils sont bloqués là-bas", a rappelé Thomas Mercier, délégué syndical CFDT, après la tenue d'un CSE extraordinaire lundi.

Selon lui, cette décision pourrait aussi avoir des conséquences pour l'usine de Pologne qui fabrique les moteurs de la Yaris.

La production pourrait redémarrer le lundi 28 décembre après-midi, "si la situation évolue," selon la direction.

L'apparition d'une nouvelle variante du coronavirus au Royaume-Uni a semé la panique dans le monde, des dizaines de capitales annulant les vols avec ce pays, qui se retrouve isolé.

La France a ainsi suspendu depuis dimanche minuit et pour 48 heures tous les déplacements de personnes en provenance du sol britannique, "y compris liés aux transports de marchandises, par voie routière, aérienne, maritime ou ferroviaire".

Seul le fret non accompagné reste autorisé.