Dans l'après midi, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en février chutait de 4,07% à Londres à 50,24 dollars tandis que le WTI américain pour le mois de janvier abandonnait 3,63% à 47,32 dollars. Le marché est focalisé sur la nouvelle variante du Covid-19 détectée au Royaume-Uni, provoquant son isolement du monde après la décision de nombreux pays de suspendre leurs liaisons aériennes.

"Si les fluctuations (des prix) sont faibles, il n'y a rien de mal à cela", a assuré dans ce contexte le vice-premier ministre russe en charge de l'énergie Alexandre Novak dans une vidéo-conférence, ajoutant que si l'ampleur des mouvements atteint l'ampleur de début 2020, des "actions conjointes profiteront à tout le monde". La nouvelle mutation du virus efface au moins partiellement les espoirs d'une reprise de la demande avec les campagnes de vaccination qui commencent et qui avaient conduit le pétrole à une hausse de plus de 40% depuis les premières annonces début novembre.

Pour ajouter aux problèmes du pétrole, le dollar, valeur refuge, montait lundi, rendant le coût de l'or noir plus élevé pour les investisseurs utilisant d'autres devises.

Ces informations ont complètement éclipsé pour les investisseurs le plan de soutien de l'économie américaine sur lequel les élus du Congrès se sont accordés et qui pourrait apporter jusqu'à 900 milliards de dollars au premier consommateur de brut au monde.