Cette 5e journée sera tronquée de trois rencontres, en l'occurrence Olympique Médéa - CR Belouizdad, NA Husseïn-Dey - ES Sétif et JS Kabylie - AS Aïn M'lila, en raison de la participation du CRB, de l’ESS et de la JSK aux compétitions africaines interclubs.

Le CSC (14e, 3 pts), auteur de trois matchs nuls de rang, tentera de signer son premier succès de la saison face à une équipe de l’USMA (17e, 2 pts), où rien ne va plus.

Sèchement battue lors de la précédente journée à domicile par l’OM (1-3), l’USMA traverse une zone de turbulences.

Quelques jours après le limogeage de l’entraîneur François Ciccolini, pour avoir boycotté la cérémonie protocolaire à l’issue de la Supercoupe face au CR Belouizdad (1-2), le directeur général sportif Antar Yahia pourrait connaître le même sort.

Un autre faux-pas risque de mettre déjà le nouveau coach des "Rouge et Noir", le Français Thierry Froger, dans une situation inconfortable.

De son côté, la JS Saoura (2e, 8 pts), invaincue jusque-là, se rendra à l’Est du pays pour défier le NC Magra (10e, 4 pts), dont l’entraîner Mohamed Bacha a été limogé dimanche.

Un succès des gars de Béchar leur permettrait de grimper provisoirement en tête du classement.

Le MC Alger (4e, 7 pts), auréolé de sa qualification pour le prochain tour de la Ligue des champions, sera en appel à l’Ouest pour croise le fer avec le RC Relizane (6e, 6 pts).

Les Algérois, qui voyagent bien (4 points sur 6 possibles, ndlr), devront rester vigilants face à une équipe du RCR qui s'était imposée le week-end dernier en dehors de ses bases devant le CA Bordj Bou Arréridj (1-0).

Pour sa part, le MC Oran (6e, 6 pts) enchaînera avec un deuxième derby de suite, quand il se rendra chez la lanterne rouge l’USM Bel-Abbès (20e, 1 pt), moins d’une semaine après avoir signé sa première victoire de la saison, à domicile face au WA Tlemcen (2-1).

Sans les services de ses nouvelles recrues, pas encore qualifiées, la formation de la "Mekerra" sera appelée à puiser dans ses réserves pour éviter le faux-pas de trop.

Quant au Paradou AC (10e, 4 pts), il partira favori à domicile contre le CABBA (17e, 2 pts), confronté à une crise de résultats et dont les joueurs sont à la recherche d’un sursaut d’orgueil.

A Skikda, la JSMS (14e, 3 pts), largement battue lors de la précédente journée à Aïn M’lila (3-0), est appelée à revoir sa copie, à l’occasion de la réception de l’ASO Chlef (10e, 4 pts), laquelle se trouve dans l'obligation de réagir suite à la défaite concédée à la maison face à la JSK (0-2). Enfin, le WAT (17e, 2 pts) cherchera à décrocher son premier succès depuis son retour parmi l’élite, à domicile face à l’US Biskra (6e, 6 pts), tenue en échec le week-end dernier sur sa pelouse par le PAC (1-1).

Le programme :

Programme des rencontres de la 5e journée duchampionnat de Ligue 1 de football, prévues mercredi :

Paradou AC - CABB Arréridj 14h30

CS Constantine - USM Alger 14h30

JSM Skikda - ASO Chlef 14h30

NC Magra - JS Saoura 14h30

RC Relizane - MC Alger 14h30

WA Tlemcen - US Biskra 15h00

USM Bel-Abbès - MC Oran 15h00

Reportées :

Olympique Médéa - CR Belouizdad

NA Husseïn-Dey - ES Sétif

JS Kabylie - AS Aïn M'lila

Classement : Pts J

1. ES Sétif 10 4

2. AS Aïn M'lila 8 4

--. JS Saoura 8 4

4 . CR Belouizdad 7 3

--. MC Alger 7 3

6. MC Oran 6 4

--. RC Relizane 6 4

--. US Biskra 6 4

9 . JS Kabylie 5 4

10. Paradou AC 4 4

--. O. Médéa 4 4

--. NC Magra 4 4

--. ASO Chlef 4 4

14. CS Constantine 3 3

--. NA Husseïn-Dey 3 4

--. JSM Skikda 3 3

17. WA Tlemcen 2 4

--. CABB Arréridj 2 4

--. USM Alger 2 4

20. USM Bel-Abbès 1 4