" Notre match contre le CR Belouizdad se jouera désormais samedi 26 décembre. Nous avons réussi à obtenir la reprogrammation de cette rencontre à cette date, car il était difficile pour nous de trouver un vol pour l’Algérie en raison de la fermeture de l’espace aérien liée à la pandémie de Covid-19.

", a indiqué le président de Gor Mahia, dans une déclaration accordée lundi soir au site Goal.

Attendue lundi après-midi à Alger sur un vol en provenance de Doha (Qatar), la délégation de la formation kényane ne figurait pas parmi les passagers.

La direction du CRB a informé aussitôt la commission d'organisation des compétitions de la Confédération africaine (CAF) ainsi que la Fédération algérienne (FAF), en attendant la réponse de l'instance continentale, sachant que le trio arbitral tunisien désigné pour officier ce match se trouve à Alger depuis dimanche.

" Notre arrivée à Alger est prévue entre le 23 et 24 décembre. Nous partirons quand ils nous le diront ", a-t-il ajouté. Le président de Gor Mahia est revenu sur la situation difficile que traverse son club sur le plan financier, poussant certains joueurs à vouloir boycotter les matchs de l’équipe. "Actuellement, nous n'avons pas d'argent et nous faisons de notre mieux pour payer les joueurs. Nous partirons pour l'Algérie avec des joueurs volontaires, nous n'allons forcer personne à voyager avec nous. C'est un match que nous voulons gagner et nous devons travailler avec des joueurs prêts à jouer pour nous ", a-t-il conclu. La seconde manche est fixée aux 5-6 janvier 2021 à Nairobi.