La ville de Bangkok en Thailande donnera le coup d'envoi de la nouvelle saison-2020-2021 de Badminton par une tournée asiatique, organisée en bulles sanitaires, avec une première longue étape à partir du 12 janvier, a annoncé la Fédération mondiale de badminton (BWF) sur son site officiel qui a dévoilé le calendrier provisoire des six premiers mois de l'année 2021.

La Thaïlande accueillera également les finales du World Tour, prévues du 27 au 31 janvier 2021.

La période de qualification aux Jeux de Tokyo s'ouvrira avec l'Open de Suisse en mars, pour se refermer au dernier jour de l’Open d'Inde au mois de mai. Le classement mondial établi le 18 mai 2021 servira de référence pour la qualification olympique.

Initialement prévues en mai dernier, puis reportées au début du mois d’octobre 2020, les Coupes "Thomas" (hommes) auxquelles l'Algérie prendra part, avec la sélection masculine championne d'Afrique en titre et "Uber" (femmes) où l'Afrique sera représentée par l'Egypte (championne d'Afrique), se dérouleront finalement après les Jeux de Tokyo, pendant le mois d’octobre 2021, dans la ville danoise d’Aarhu s.

Ces deux compétitions seront suivies par l’Open du Danemark. L’instance internationale du badminton a également dévoilé son plan d’aide aux tournois du circuit mondial.

Il prévoit notamment une réduction de moitié des frais d’inscription des tournois de niveau 2, mais aussi la possibilité pour les étapes Super 1000 et Super 750 de revoir à la baisse leur grille de primes aux joueurs, pour les faire passer respectivement de 1,1 million à 850 000 dollars, et de 750 000 à 600 000 dollars.