Le Premier ministre, M. Abdelaziz Djerad a affirmé que sa visite de travail menée dimanche dans la wilaya de Médéa était empreinte d'un climat «plein d’optimisme», soulignant avoir inauguré plusieurs ouvrages dont «le bitumage de la route Alger-Tamanrasset», à même d’ouvrir «des perspectives économiques vers le continent africain».

«Depuis les hauteurs de Médéa, capitale de la wilaya IV historique, j’ai effectué une visite empreinte d’un climat plein d’optimisme et je me suis réjouit de l’enthousiasme des agriculteurs propriétaires de vergers et j’ai découvert les créations des artisans», a tweetté M. Djerad.

Et d’ajouter : « Aujourd’hui, nous avons bitumé la route Alger-Tamanrasset pour que notre réseau routi r s’élargit avec des perspectives prometteuses vers le continent africain ».