Le secteur de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville s’attèle à l'examen du décret exécutif 08-142 du 11 mai 2008 fixant les règles d'attribution du logement public locatif (logement social), et à l'étude des modalités et conditions de distribution des logements, a indiqué jeudi à Alger le ministre chargé du secteur, Kamel Nasri.

Intervenant lors d’une plénière consacrée aux questions orales à l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Nasri a précisé que le secteur de l’Habitat s’attelait à l’examen et la révision du décret portant règles d’attribution du logement social, notamment les conditions définissant la catégorie des personnes éligibles à cette formule.

Le secteur s’emploie également à étudier les conditions de distribution des logements de manière à garantir une attribution équitable et plus objective. Selon le ministre, tout plafonnement du salaire national minimum garanti (SNMG) appelé également le "SMIc" constituera un problème notamment pour les travailleurs touchant un salaire plus ou moins proche du salaire minimum.

Un tel plafonnement requiert, somme toute, une étude approfondie au plan social et une recherche scientifique basée sur des statistiques et une numérisation.

En réponse aux préoccupations de la députée Badra Fakhri au sujet de la révision du salaire maximum permettant de bénéficier d’un logement social et la cadence de réalisation qualifiée de "faible" particulièrement à Jijel, le ministre fait état d'un un groupe de travail dépêché dans cette wilaya pour s’enquérir de l’état d’avancement des projets avant de programmer une visite de travail sur les lieux.

Quant à l’insuffisance des projets programmés à Jijel, tel que relevé par la même députée, M. Nasri a fait part de nombre important de projets programmés dans cette wilaya, compte tenu de l’avancement des travaux observé récemment, affirmant qu’un quota de projets est également prévu pour cette ville dans le cadre de la loi de Finances 2021. Dans le même contexte, le ministre a appelé les autorités locales à coordonner leur action afin de parvenir à une solution au déficit foncier. Interpellé par le député Ouardi Derradji sur les projets du secteur dans la wilaya de Tébessa, M. Nasri a affirmé que le secteur menait des enquêtes sur le terrain pour s'assurer du taux d'avancement des projets, un retard ayant été constaté notamment pour les formules, Logement public locatif (LPL), le Logement participatif et la location-vente.

Concernant le LPL, la wilaya a bénéficié, depuis 2006, de 17.500 unités, dont 14.462 unités ont été achevées. Un total de 3.038 unités sont en cours de réalisation. Au titre du programme 2009, 1.420 unités de logement ont été lancées, atteignant le taux de réalisation de 99 %.

M. Nasri a affirmé que tous les marchés avec les entreprises défaillantes dans la wilaya ont été résiliés et que les projets avaient été relancés. L'Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) de la wilaya oeuvre également à la mobilisation de tous les moyens matériels et humains, en vue d'achever le programme en cours de réalisation, constitué de la formule LPL, lors du 2e trimestre de l'année 2021. La commune de Tébessa a connu le lancement de 6.000 unités, dont 3.758 achevées, 2.242 logements en cours de réalisation avec des taux variant de 30 à 90 %, ainsi que 549 logements à l'arrêt du fait de la résiliation des marchés avec les entreprises défaillantes. Concernant le programme des Hauts-Plateaux, un quota de 1.980 unités a été achevé. Quant au programme AADL, la wilaya a bénéficié de 5.740 unités, dont 3.240 unités implantées au site Ouelhat, 1.400 unités à Doukar, 300 unités à Bir El-Ater, 400 unités à Chréa dont le chantier a été lancé en juin dernier, ainsi que 400 unit és à El Ouenza.