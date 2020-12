La ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Hoyam Benfriha, a affirmé qu'il sera procédé, lors de la nouvelle rentrée de la formation professionnelle, à l'introduction du module Entrepreneuriat et Management dans tous les cursus de la formation.

"Le secteur s'apprête à accueillir plus de 540.000 stagiaires dans l'organe public de la formation qui compte 1207 établissements et plus de 760 établissements dans le secteur privé", a fait savoir Mme Benfriha dans une allocution prononcée à l'occasion de la cérémonie de coup d'envoi de la nouvelle rentrée professionnelle à médéa qui a été présidée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, relevant "l'introduction du module Entrepreneuriat et Managment dans tous les cursus de la formation afin d'accompagner les stagiaires dans la création de leurs propres entreprises".

Lors de cette nouvelle rentrée, d'autres spécialités ont été également introduites, notamment en matière d'industries agroalimentaires et des nouvelles professions dans les domaines de l'environnement, de la pêche et des énerg ies renouvelables, a poursuivi la ministre.

Dans l'objectif de répondre à la demande croissante de la formation des jeunes ne pouvant pas rejoindre les établissements de la formation, Mme Benfriha a souligné la mise en place de "plusieurs dispositifs, dont la formation dans les cours de soir, la formation de la femme rurale et la formation via les passages à niveau".

"Une correspondance a été adressée aux walis afin de consacrer des sièges pour la prise en charge de la population des zones d'ombre et du transport des stagiaires à partir de ces zones à défaut d'ouvrir des classes spéciales", a poursuivi la ministre.

Mme Benfriha a déclaré, à cette occasion, "dans le souci de préserver la sécurité et la santé des usagers du secteur, le ministère a pris toutes les mesures nécessaires à même de garantir une rentrée sécurisée à travers l'élaboration d'un protocole sanitaire adopté par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus", soulignant que ce protocole "devra être appliqué avec rigueur par tous les établissements".