Dans son communiqué relayé par l'agence palestinienne de presse,Wafa, le ministère a considéré que ces actes s'inscrivaient dans le cadre de "l'attaque féroce et continue gérée et supervisée" par l'occupation, ses institutions et ses différents organes pour consacrer l'annexion et transformer des zones "C" en zones israéliennes, y compris la Vallée du Jourdain, et les vider de leurs citoyens autochtones en les remplaçant par des colons.

La diplomatie palestinienne, a ajouté qu’elle examinait l'escalade "grave" des attaques et des crimes de l’armée d’occupation et des colons contre le peuple palestinien, ainsi que leurs répercussions sur les efforts internationaux et régionaux visant à relancer le processus de paix et des négociations sérieuses.

Elle a indiqué que l'état "d'indolence" reflète l'indifférence de la communauté internationa le et des institutions des Nations Unies à assumer leurs responsabilités imposées par le droit international et la Charte des Nations Unies envers les crimes et violations de l'occupation. A cet effet, la diplomatie palestinienne a appelé le Conseil de sécurité à assumer ses responsabilités politiques, juridiques et morales à l'égard de ces crimes, l'exhortant de "mettre fin à la politique de deux poids-deux mesures", dans le traitement des questions internationales, de prendre des mesures nécessaires pour faire pression sur la puissance occupante pour qu'elle mette fin aux attaques et violations des colons menées avec la protection et le soutien de l'armée d'occupation.

Elle a aussi insisté sur la mise en ouvre des résolutions de la légitimité internationale, en particulier la résolution 2334, et d’activer le système de protection internationale aux Palestiniens.