Cinq soldats nigérians ont été tués samedi soir par un groupe terroriste dans une embuscade visant un convoi militaire dans l'Etat du Borno, dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué dimanche des sources sécuritaires.

Les terroristes ont également kidnappé 35 personnes vendredi et tué une femme dans l'attaque d'un autre convoi de voitures transportant des civils dans la même région, selon deux autres sources sécuritaires.

Samedi soir, des terroristes armés de lance-roquettes ont ouvert le feu sur le convoi militaire en périphérie de la ville de Mafa, à 44 kilomètres Maiduguri, capitale du Borno.

"Les terroristes ont tiré une roquette sur le convoi qui a touché un véhicule dans lequel se trouvaient cinq soldats", a déclaré une source sécuritaire, cité par l'AFP.

"Les cinq soldats ont été tués", selon cette source. Ce bilan a été confirmé par une autre source sécuritaire, qui ajoute que les terroristes se sont emparés de deux véhicules militaires. Vendredi en fin d'après-midi, des terroristes ont tendu une embuscade sur un convoi de voitures transportant des civils sur l'autoroute reliant Maid uguri et Damaturu, ville située dans l'Etat voisin de Yobe.

Les terroristes sont arrivés à bord de cinq camions équipés de mitrailleuses et ont barricadé l'autoroute.

Ils ont enlevé 35 personnes et en ont tué une, a déclaré dimanche à l'AFP le responsable d'une milice anti-terroriste pro-gouvernementale, Umar Ari. Neuf véhicules abandonnés par les voyageurs ont été pillés par les terroristes qui ont incendié un camion et deux autres voitures. Plus de 36.000 personnes ont été tuées et environ deux millions ont été déplacées en une décennie de conflit dans le nord-est du Nigeria.