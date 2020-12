Un réseau criminel spécialisé dans le vol, a été démantelé par la Brigade de recherche du groupement territorial de la Gendarmerie nationale de la wilaya de Boumerdes, en possession de 1.500 comprimés psychotropes, de drogues et d’armes blanches, a-t-on appris dimanche auprès de ce corps sécuritaire.

Lors de cette même opération, menée dans le cadre de la lutte contre la criminalité, et qui a permis de mettre un terme à l’activité de ce réseau criminel, il a été également procédé à la saisie de fusils harpons d’une rame blanche (une grande épée), a-t-on appris de la cellule de communications du groupement de la Gendarmerie nationale.

Une quantité de 136 grammes de kif traité, de 2 grammes de cocaïne, et prés de 3.000 unités de boissons alcoolisées de différentes marques, destinées à la vente illicite ainsi que des sommes d’argent importantes, ont été également saisies lors de cette même opération, a-t-on ajouté de même source.

Les membres de ce réseau, qui ont été interpelés par la Gendarmerie nationale, ont été conduits au niveau des brigades compétentes et seront présentés aux autorités judiciaires à la fin de l’enquête, a-t-on indiqué.