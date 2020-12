Le ministère de l’environnement est en voie de finalisation des textes réglementaires relatifs à l’intégration des jeunes porteurs de projets ou initiateurs de micro-entreprises dans la dynamisation de la gestion des déchets, a annoncé, lundi à Alger, la ministre du secteur, Nassira Benharrats.

"L’économie circulaire est un pilier de la stratégie sectorielle et les jeunes porteurs de projets ou initiateurs de micro entreprises peuvent jouer un rôle important dans la dynamisation de la gestion des déchets, leur recyclage et leur valorisation", a indiqué Mme Benharrat los de son allocution d’ouverture du 1er salon virtuel algérien de la gestion des déchets.

"Pour faciliter l’intégration de ces jeunes, nous sommes en voie de finalisation des textes réglementaires pour la mise en œuvre de ce processus créateur d’emploi et de richesse", a annoncé la ministre.

Selon elle, la crise sanitaire du Covid-19 avait provoqué un "accroissement continu" des déchets ménagers et assimilés.

"Cet accroissement continu des déchets ménagers et assimilés est le résultat d’un e consommation effrénée pendant le confinement renforcée par l’usage intense des équipements de protection à usage unique individuels", a-t-elle dit.

Elle a souligné, dans le même cadre que le problème de leur élimination devient aiguë et leur gestion, collecte et traitement deviennent de plus en plus préoccupants.

Pour faire face à cela il faudrait mobiliser radicalement tous les acteurs, départements ministériels, opérateurs économiques, entreprises, collectivités locales et citoyens, a souligné la ministre.

Pour ce qui est du 1er Salon Algérien Virtuel des Déchets, Mme.

Benharrats a assuré que cette initiative donnera à chacun l'opportunité de débattre de la gestion des déchets et d’instruire quant aux meilleures pratiques de chacun.

Cette rencontre,poursuit-elle, permettra de concrétiser des partenariats, d’initier et de conclure des relations professionnelles entre les participants pour dynamiser leurs situations professionnelles et économiques.

Elle a rappelé que l’implication des représentants du mouvement associatif dans ce salon virtuel va aider à implanter la culture environnementale et la promotion de l’écocitoyenneté auprès des citoyens.